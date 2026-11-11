ராமேஸ்வரம் அரசு மருத்துவமனைக்குள் தேங்கிய மழை நீரால் நோயாளிகள் அவதி
ராமேஸ்வரம் அரசு மருத்துவமனைக்குள் தேங்கிய மழை நீரால் நோயாளிகள் அவதி
ADDED : நவ 10, 2026 03:26 PM
ராமேஸ்வரம்:
ராமேஸ்வரம் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்திற்குள் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் நோயாளிகள் அவதிப்பட்டனர்.
நேற்று காலை ராமேஸ்வரத்தில் பெய்த கன மழையால் தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலை, கோயில் ரத வீதியில் மழைநீர் தேங்கியது. ராமேஸ்வரம் கோயில் முதல் மற்றும் 2ம் பிரகாரத்தில் மழைநீர் தேங்கியது. இந்நிலையில் ராமேஸ்வரம் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்திற்குள் மழைநீர் தேங்கி குளம் போல் காட்சியளித்தது. இதனால் நேற்று நோயாளிகள் சிரமப்பட்டனர்.
அவசர சிகிச்சைக்கு வீல்சேரில் வந்த நோயாளிகள் எக்ஸ்ரே கட்டடத்திற்கு செல்ல சிரமம் அடைந்தனர். இந்த மழைநீரில் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி மருத்துவமனை உள் நோயாளிகள் கொசுத் தொல்லையால் அவதிப்பட்டு, மேலும் விஷக் காய்ச்சல் பரவும் அபாயம் உள்ளது. எனவே தேங்கியுள்ள மழைநீரை அகற்றி சுகாதாரம் பராமரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
* நேற்று முதுகுளத்துாரில் அவ்வப்போது மழை பெய்தது. முதுகுளத்துார் பஸ் ஸ்டாண்டில் ஆங்காங்கே மழைநீர் தேங்கியதால் பயணிகள் சிரமப்பட்டனர். தேங்கியுள்ள தண்ணீரில் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது.