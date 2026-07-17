ராமேஸ்வரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மறு சீரமைப்பு ஜூலையில் முடியும் ரயில்வே மேலாளர் பேட்டி
ராமேஸ்வரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மறு சீரமைப்பு ஜூலையில் முடியும் ரயில்வே மேலாளர் பேட்டி
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:11 PM
ராமேஸ்வரம்: ஜூலை இறுதிக்குள் ராமேஸ்வரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மறு சீரமைப்பு பணி முடியும் என மதுரை கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் தெரிவித்தார்.
ராமேஸ்வரத்தில் ரூ.90 கோடியில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மறு சீரமைப்பு பணி இரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு துவங்கியது. இப்பணியை நேற்று மதுரை கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் ஓம்பிரகாஷ் மீனா பார்வையிட்டு, அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
பின் ஓம்பிரகாஷ் மீனா கூறியதாவது :
ராமேஸ்வரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மறு சீரமைப்பு பணி இம்மாத இறுதிக்குள் முடிய வாய்ப்பு உள்ளது. இதன் திறப்பு விழா குறித்து தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் ஆய்வுக்கு பின் அறிவிப்பு வெளியாகும். சில தொழில்நுட்ப காரணங்களால் பாம்பன் பழைய ரயில் துாக்கு பாலம் அகற்றும் பணி தாமதம் ஆகிறது.
விரைவில் பாலம் முழுவதும் அகற்றும் பணி முடியும்.
ராமேஸ்வரம், செகந்திராபாத் ரயில் போக்குவரத்தை பயணிகளின் தேவைக்கு ஏற்ப இயக்க ரயில்வே வாரியம் முடிவு செய்யும் என்றார்.