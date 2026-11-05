/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ராமேஸ்வரம் கோயிலில் ரூ.1.20 கோடி காணிக்கை
UPDATED : நவ 04, 2026 11:11 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:07 AM
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ராமேஸ்வரம்:
ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.1.20 கோடி வருவாயாக கிடைத்தது.
ராமேஸ்வரம் கோயிலில் 30 நாட்களுக்குப் பின் சுவாமி, அம்மன் சன்னதி மற்றும் பஞ்சமூர்த்தி சன்னதிகள் முன்புள்ள உண்டியல்களை கோயில் இணை ஆணையர் சுரேஷ் முன்னிலையில் திறக்கப்பட்டு காணிக்கைகளை கோயில் ஊழியர்கள் சேகரித்தனர்.
பின் காணிக்கைகளை கோயில் கல்யாண மண்டபத்தில் எண்ணினார்கள்.
இதில் ரொக்கப் பணம் ரூ. 1 கோடியே 20 லட்சத்து 44 ஆயிரத்தி 95 ரூபாயும், தங்கம் 14 கிராம், வெள்ளி 1 கிலோ 45 கிராம் காணிக்கையாக கிடைத்தது. காணிக்கை எண்ணும் பணியில் கோயில் உதவி ஆணையர் ரவீந்திரன், கோயில் பேஸ்கார்கள் கமலநாதன், முனியசாமி, கோயில் ஆய்வாளர் சிவக்குமார், கோயில் ஊழியர்கள், சிவனடியார்கள் குழுவினர் பங்கேற்றனர்.