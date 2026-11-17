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ராமேஸ்வரம்: குழாய் உடைந்து காவிரி குடிநீர் வீணாகியது
ராமேஸ்வரம்: குழாய் உடைந்து காவிரி குடிநீர் வீணாகியது
UPDATED : நவ 17, 2026 03:11 AM
ADDED : நவ 16, 2026 06:25 PM
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ராமேஸ்வரம்:
ராமேஸ்வரத்தில் நகராட்சி குழாய் உடைந்து காவிரி குடிநீர் சாலையில் பெருக்கெடுத்து வீணாகியது.
ராமேஸ்வரத்தில் 60 ஆயிரம் பேருக்கும் மேல் மக்கள் வசிக்கின்றனர். இவர்களுக்கு நகராட்சி தெரு குழாய்கள் மூலம் காவிரி குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் இன்று (நவ.,16) ராமேஸ்வரம் தபால் நிலையம் எதிரே தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலை ஓரத்தில் குழாய் உடைந்து காவிரி குடிநீர் சாலையில் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இதனை தடுக்க நகராட்சி ஊழியர்கள் துரித நடவடிக்கை எடுக்காததால் பல ஆயிரம் லிட்., குடிநீர் வீணாகியது.
ராமேஸ்வரம் நகரில் பல இடங்களில் குழாய் உடைந்து காவிரி குடிநீர் சாலையில் வீணாகி ஓடுவதாகவும், இதனை சரி செய்து குடிநீரை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் தெரிவித்தனர்.