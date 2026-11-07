தென்னைக்கு ஊடுபயிராக வளர்க்கப்படும் ரம்ப இலை: பிரியாணியில் சேர்க்கப்படுகிறது
தென்னைக்கு ஊடுபயிராக வளர்க்கப்படும் ரம்ப இலை: பிரியாணியில் சேர்க்கப்படுகிறது
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:54 PM
கீழக்கரை: பிரியாணி மற்றும் புலாவ் உணவு வகைகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய தனித்துவமான ரம்ப இலை கீழக்கரை சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் வீடுகளில் வளர்க்கப்படுகிறது.
இலங்கையில் உள்ள ஓட்டல்களில் தயாரிக்கப்படும் பிரியாணியில் அதிகளவு ரம்ப இலை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதையொட்டி திருப்புல்லாணி, கீழக்கரை உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் இதன் தாக்கத்தால் ரம்ப இலைகள் பிரியாணியில் அவசியம் இடம் பெறுகிறது. ரம்பச் செடியை வீட்டு தோட்டத்திலோ அல்லது தொட்டியில் எளிதாக வளர்க்கலாம். பெரும்பாலும் தென்னை மரங்கள் அடர்ந்த நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் ரம்ப இலை வளர்க்கப்படுகிறது.
திருப்புல்லாணி, கீழக்கரை, காஞ்சிரங்குடி, முத்துப்பேட்டை, பெரியபட்டினம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ரம்ப இலை வீட்டு தோட்டங்களில் அதிகளவு வளர்க்கப்படுகிறது. விவசாயிகள் கூறியதாவது:
ரம்ப இலையை விதைகளில் இருந்து வளர்ப்பதை விட தாய் செடியின் அடியில் இருந்து தோன்றும் பக்கக்கன்றுகள் மூலம் நடுவதால் விரைவான வளர்ச்சி கிடைக்கும். மாதம் ஒருமுறை ஆட்டு உரம் அல்லது மண்புழு உரம் இடவேண்டும். செடி நன்கு வளர்ந்ததும் அடியில் உள்ள முதிர்ந்த பெரிய இலைகளை மட்டும் கத்தரித்து சமையலுக்கு பயன்படுத்தலாம்.
பிரியாணி போன்ற கனமான உணவுகள் எளிதில் செரிப்பதற்கு உதவுகிறது. இதில் இருந்து வெளிப்படும் நறுமணம் அலாதியானது. தற்போது ராமநாதபுரம் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் ரம்ப இலை அதிகளவு விளைச்சலுக்கு வந்துள்ளதால் 10 இலைகள் கொண்ட கட்டு ரூ. 20க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது என்றனர்.