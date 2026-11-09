ரேஷன் அரிசியில் வண்டு, புழு மாற்று அரிசி வழங்கப்பட்டது
ரேஷன் அரிசியில் வண்டு, புழு மாற்று அரிசி வழங்கப்பட்டது
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:44 PM
தொண்டி: தொண்டியில் மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்ட அரிசியில் புழுக்கள், வண்டுகள் இருந்ததால் மக்கள் அதிருப்தியடைந்தனர். உடனடியாக மாற்று அரிசி வழங்கப்பட்டது. தொண்டி பெரிய பள்ளிவாசல் அருகே 1ம் எண் ரேஷன் கடை உள்ளது. வழக்கம் போல் அந்த ரேஷன் கடையில் அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்குவதற்காக அப்பகுதி மக்கள் சென்றனர். அதில் ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்ட அரிசியில் புழுக்கள், வண்டுகள் இருந்தது. இது குறித்து அங்கிருந்த ஊழியரிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது. இது குறித்து திருவாடானை சிவில் சப்ளை அலுவலர்கள் கூறியதாவது:
தொண்டியில் உள்ள 1 ம் எண் ரேஷன் கடையில் வழங்கப்பட்ட பச்சரிசியில் சில வண்டுகள் இருப்பது தெரிய வந்தது. அதற்கு மாற்றாக புதிய தரமான அரிசி உடனடியாக கொண்டு வரப்பட்டு மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது. இனி வரும் காலங்களில் அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் தரமான பொருட்கள் விநியோகிக்கப்படுவதை உறுதி செய்யுமாறு ஊழியர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டது என்றனர்.