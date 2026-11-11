வரத்து குறைவால் பனங்கருப்படிவிலை அதிகரிப்பு: கிலோ ரூ.450
வரத்து குறைவால் பனங்கருப்படிவிலை அதிகரிப்பு: கிலோ ரூ.450
UPDATED : நவ 08, 2026 05:42 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:37 PM
ராமநாதபுரம்: மழைக்காலம் என்பதால் பனங்கருப்பட்டி உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டு, அதன் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. கிலோ ரூ.450 வரை விற்கப்படுகிறது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஒரு கோடிக்கும் மேலான பனை மரங்கள் உள்ளன. இதன் பதனீரில் சாயல்குடி, கன்னிராஜாபுரம், மாரியூர், பனைக்குளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பாரம்பரிய முறையில் கருப்பட்டி தயாரிக்கும் பணி நடக்கிறது. சீசன் காலத்தில் கிலோ ரூ.300 வரை விலைக்கு வாங்கும் வியாபாரிகள் வெளி மார்க்கெட்டில் ரூ.500 வரை விற்கின்றனர்.
தற்போது மழைக்காலம் துவங்கியுள்ளது. அக்., முதல் பதனீர் வரத்தின்றி பனங்கருப்பட்டி உற்பத்தியும் குறைந்துள்ளது. இதனால் விலை அதிகரித்து கிலோ ரூ.450க்கு வாங்கி வெளியூர்களில் கிலோ ரூ.650 வரை விற்கப்படுகிறது.இந்த விலை சீசன் நேரத்தில் கிடைப்பது இல்லை. அரசே கருப்பட்டிக்கு உரிய விலை நிர்ணயம் செய்து கொள்முதல் செய்து ரேஷன் கடைகளில் விற்க வேண்டும் என பனைத்தொழிலாளர்கள் வலியுறுத்தினர். ––