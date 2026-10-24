கிராம ஊராட்சிகளில் மண்டல துணை பி.டி.ஓ., தனி அலுவலராக நியமனம்
கிராம ஊராட்சிகளில் மண்டல துணை பி.டி.ஓ., தனி அலுவலராக நியமனம்
UPDATED : அக் 23, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:57 PM
கடலாடி: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள மண்டபம், திருப்புல்லாணி, கடலாடி, கமுதி உள்ளிட்ட யூனியங்களில் உள்ள ஊராட்சிகளில் மண்டல பி.டி.ஓ.,க்கள் ஊராட்சிகளில் தனி அலுவலர்களாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அக்., 20 முதல் 2027 ஏப்., 19 வரை தனி அலுவலர்களை நியமித்து சட்ட திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. கிராம அளவில் பணிகளை விரைவாக செயல்படுத்தவும், கிராம சொத்துக்கள், தெருவிளக்குகள், குடிநீர் வழங்கல் போன்றவற்றை சரியான நேரத்தில் பழுது பார்த்து பராமரிக்கவும், அரசின் அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும் இத்திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது.
இத்திட்டத்திற்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் வரவேற்பு நிலவிவரும் நிலையில், ஒவ்வொரு ஊராட்சியிலும் ஏற்கனவே பணியில் உள்ள மண்டல துணை பி.டி.ஓ., ஒன்றியங்களுக்குள்ளாக பணி மாறுதல் செய்தால், கிராம ஊராட்சியில் உள்ள பொதுமக்களின் நீண்ட நாள் பிரச்னைகளையும், தீர்க்கப்படாத விஷயங்களுக்கும் வழி காணலாம் என பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர்.