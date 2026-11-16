மின்சாரம் தாக்கி ஊழியர் பலி உறவினர்கள் போராட்டம்

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ADDED : நவ 15, 2026 05:00 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் மின்பழுதை சரிசெய்ய சென்ற ஊழியர் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தார். உடலை வாங்க மறுத்து அவரது உறவினர்கள் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் நரியனேந்தல் கிராமத்தை சேர்ந்த பாண்டி மகன் ராஜ்குமார் 40. இவருக்கு மனைவி, இரு பெண் குழுந்தைகள் உள்ளனர். பனைக்குளம் மின்வாரிய அலுவலகத்தில் ஒப்பந்த ஊழியராக பணிபுரிந்து வந்தார். நேற்று முன்தினம் மாலை 5:00 மணிக்கு அம்மாரி கிராமத்தில் உள்ள டிரான்ஸ்பார்மரில் பழுதை சரிசெய்ய சென்றார். அப்போது மின்சாரம் தாக்கியதில் ராஜ்குமார் உயிரிழந்தார். உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் முற்றுகையிட்டனர். தொடர்ந்து கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். மின்வாரியம் சார்பில் காப்பீடு தொகை ரூ.10 லட்சம் தருவதாகவும், அரசு சார்பில் வேலைக்கு பரிந்துரைப்பதாகவும் உறுதியளித்த பின் உறவினர்கள் உடலை பெற்றனர். ---