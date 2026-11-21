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ராமநாதபுரம் நுாலகங்களில் 935 போலி புத்தகம் அகற்றம்
ராமநாதபுரம் நுாலகங்களில் 935 போலி புத்தகம் அகற்றம்
UPDATED : நவ 20, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:32 PM
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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள நுாலகங்களில் சர்ச்சைக்குரிய பதிப்பகங்களின் 935 போலி புத்தகங்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளன.
ராமநாதபுரம் பட்டணம்காத்தான் ஊராட்சி அலுவலகம் அருகே மாவட்ட மையம் நுாலகம் உள்ளது. இதன் கீழ் பரமக்குடி, ராமேஸ்வரம் உட்பட கிளை நுாலகம் என 88 நுாலகங்கள் செயல்படுகின்றன. இங்கு ஒரு லட்சத்திற்கும் மேலான புத்தகங்கள் பராமரிக்கப்படுகின்றன. தற்போது மாநிலம் முழுவதும் அரசு நுாலகங்களில் போலி புத்தகங்களைக் கண்டறிய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.
இதன்படி ராமநாதபுரம் மாவட்ட மையம் நுாலகத்தில் 23, பரமக்குடியில் 14 என மாவட்டத்தில் அகல் விளக்கு பதிப்பகம் 639 புத்தகங்கள், பீனிக்ஸ் பதிப்பகம் 296 புத்தகங்கள் என சர்ச்சைக்குரிய பதிப்பகங்களின் 935 புத்தகங்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளன.–––––