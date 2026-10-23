/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ஏ.டி.எம்., மிஷின் பழுது
UPDATED : அக் 22, 2026 06:31 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:26 PM
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கடலாடி: கடலாடியில் ஏ.டி.எம்., மிஷின் பழுதானதால் வாடிக்கையாளர்கள் அவதியடைந்துள்ளனர். கடலாடியை சுற்றி ஏராளமான அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கிராமங்கள் உள்ளது.
கிராம மக்கள் கடலாடி வங்கியில் உள்ள ஏ.டி.எம்., மையத்தில் பணம் செலுத்தவும், பணம் எடுக்கவும் வருகின்றனர். இந்நிலையில் கடந்த ஒரு வாரமாக பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளது. எனவே பொதுமக்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களின் நலம் கருதி ஏ.டி.எம்., இயந்திரத்தை பழுது நீக்கி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும்.