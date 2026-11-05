கீழக்கரை பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் சார்பதிவாளர் நியமனம் செய்ய கோரிக்கை
கீழக்கரை பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் சார்பதிவாளர் நியமனம் செய்ய கோரிக்கை
UPDATED : நவ 04, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:09 PM
கீழக்கரை: கீழக்கரையில் பத்திரப்பதிவு அலுவலகம் தில்லையேந்தல் ஊராட்சிக்குட்பட்ட முனீஸ்வரம் பகுதியில் இயங்கி வருகிறது. ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இரண்டாவது பெரிய பத்திரப்பதிவு அலுவலமாக உள்ளது. இங்கு கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக நிரந்தர சார்பதிவாளர் இல்லாத நிலை உள்ளதால் பத்திரம் பதியக்கூடிய பொதுமக்கள் சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர்.
உத்தரகோசமங்கை, சிக்கல், களரி, பெரியபட்டினம், திருப்புல்லாணி, கீழக்கரை, களிமண்குண்டு, வண்ணாங்குண்டு உள்ளிட்ட பகுதிகளை சேர்ந்த பொதுமக்கள் சொத்து சம்பந்தமான பதிவுகளுக்கும், நகல்கள் மற்றும் வில்லங்கச் சான்றிதழ்கள் பெறுவதற்கும் நிலங்கள் வாங்க, விற்க உள்ளிட்டவர்களுக்காக பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்திற்கு வேலை நாட்களில் வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் நிரந்தர சார்பதிவாளர் இல்லாததால் உதவியாளர் மூலமாகவே பத்திரம் பதிவு செய்யும் நிலை உள்ளது. காலதாமதத்தை தவிர்க்க நிரந்தர சார்பதிவாளர் நியமிக்க பத்திரப்பதிவுத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.