மதுரை – – குருவாயூர் விரைவு ரயிலை ராமேஸ்வரம் நீடிக்க வலியுறுத்தல்
மதுரை – – குருவாயூர் விரைவு ரயிலை ராமேஸ்வரம் நீடிக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 23, 2026 08:09 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:06 PM
ராமநாதபுரம்: மதுரையில் இருந்து குருவாயூருக்கு செல்லும் விரைவு ரயிலில் விஸ்டோடம் பெட்டிகள் இணைத்து இயக்கப்படும் நிலையில், அதனை ராமேஸ்வரம் வரை நீட்டித்து இயக்க வேண்டும் என ரயில் பயணிகள் சங்கத்தினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து ராமேஸ்வரம் ரயில் பயணிகள் சங்கத்தினர் கூறியதாவது: மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் அழகை ரசிப்பதற்காக மதுரை–-குருவாயூர் விரைவு ரயிலில் கண்ணாடியால் சூழப்பட்ட விஸ்டோடம் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதை ராமேஸ்வரம் வரை நீட்டிப்பு செய்தால் கடலின் அழகையும் ஒரு சேர ரசிக்க முடியும். கடலுக்கு நடுவே அமைக்கப்பட்ட பாம்பன் பாலத்தின் கட்டுமானத்தை ரயிலில் பயணித்தவாறு முழுமையாக காண முடியும். இதனால் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை ராமேஸ்வரம், குருவாயூர் உள்ளிட்ட சுற்றுலா தலங்களுக்கு அதிகரித்து ரயில்வேக்கு கூடுதல் வருவாயும் கிடைக்கும். இவ்வாறு கூறினர்.