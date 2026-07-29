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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ இலங்கை சிறையில் சிரமப்படும் பாம்பன் மீனவர்கள் 9 பேரை விடுவிக்க கோரிக்கை 

﻿ இலங்கை சிறையில் சிரமப்படும் பாம்பன் மீனவர்கள் 9 பேரை விடுவிக்க கோரிக்கை 

﻿ இலங்கை சிறையில் சிரமப்படும் பாம்பன் மீனவர்கள் 9 பேரை விடுவிக்க கோரிக்கை 

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:10 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:10 AM

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ராமநாதபுரம்: இலங்கை கடற்படையால் சிறைபிடிக்கப்பட்ட பாம்பன் மீனவர்கள் 9 பேரை படகுடன் விடுவிக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவலியுறுத்தி ராமநாதபுரத்தில் கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரனிடம் உறவினர்கள் மனு அளித்தனர்.

ஜூலை 22ல் ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து மீன் பிடிக்க சென்ற ஒரு விசைப்படகையும் அந்த விசைப்படகில் மீன் பிடிக்க சென்ற ஒன்பது மீனவர்களையும் இலங்கை கடற்படையினர் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

ஒன்பது மீனவர்களையும் படகுடன் விடுவிக்க வலியுறுத்தி மீனவர்களின் உறவினர்கள் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இலங்கை கடற்படையால் சிறை பிடிக்கப்பட்ட ஒன்பது மீனவர்களின் உறவினர்கள் நேற்று கலெக்டரை சந்தித்து மனு அளித்தனர்.

அதில் ஆக.,6ல் ஒன்பதுமீனவர்களும் இலங்கை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட உள்ளனர்.

அப்போது அவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும்.

இல்லா விட்டால் ஆக., 7ம் தேதி போராட்டத்தில் ஈடுபட இருக்கிறோம்.

எனவே மத்திய மாநில அரசுகள் துரித நடவடிக்கை எடுத்து விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.

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