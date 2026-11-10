துார்வாரப்பட்ட ஊருணிகளின் அருகே எச்சரிக்கை பலகை தேவை
துார்வாரப்பட்ட ஊருணிகளின் அருகே எச்சரிக்கை பலகை தேவை
UPDATED : நவ 10, 2026 06:27 AM
ADDED : நவ 09, 2026 03:59 PM
திருப்புல்லாணி: திருப்புல்லாணி, மண்டபம், கடலாடி உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார கிராம ஊராட்சிகளில் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு நீர் நிலைகளை துார் வாரும் பணிகள் நடந்தது.
இந்நிலையில் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கான பொது ஊருணிகளில் அளவுக்கு அதிகமாக மண் அள்ளப்பட்டு மெகா பள்ளங்கள் உருவாகியுள்ளன. தற்போது பெய்து வரும் மழையால் ஊருணி, குளங்கள் உள்ளிட்டவைகள் நிரம்பி வருகின்றன. பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
நீர்நிலைகள் தற்போது பெய்த மழையால் நிரம்பி வரும் வேளையில் அதிக ஆழத்தில் தோண்டப்பட்ட ஊருணியில் குளிப்பதற்காக பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் இதன் விவரம் தெரியாமல் குளித்து ஆழத்தில் மாட்டி விபரீதத்திற்கு உள்ளாகின்றனர்.
எனவே சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் இது ஆபத்தான பகுதி என விளக்கி எச்சரிக்கை பலகை நிறுவ வேண்டும் என்றனர்.