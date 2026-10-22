புதியபாலம் கட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்திற்கு தீர்வு: கூட்டத்தில் முடிவு
புதியபாலம் கட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்திற்கு தீர்வு: கூட்டத்தில் முடிவு
UPDATED : அக் 20, 2026 05:16 PM
ADDED : அக் 20, 2026 05:14 PM
கமுதி: கமுதி அருகே இலுப்பைகுளம் கிராமத்தில் கண்மாய் நீர்வரத்து கால்வாயை மறைத்து புதிதாக பாலம் கட்டும் பணியால் விவசாயம் பாதிக்கும் எனக்கூறி கிராம மக்கள் பல்வேறு கட்ட போராட்டம் நடத்தி வந்ததை அடுத்து அதிகாரிகள் பேச்சு வார்த்தையால் புதிய பாலத்தின் அருகே நீர்வரத்து செல்வதற்கு வசதியாக ஒரு பக்கம் வாய்க்கால் அமைத்து தர முடிவு செய்யப்பட்டதை அடுத்து மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.
இலுப்பைகுளம் பகுதியில் 500 ஏக்கருக்கு அதிகமாக விவசாயம் செய்கின்றனர். கண்மாய் வரத்து கால்வாயை மறைத்து புதிதாக மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் புதிய சுற்றுச்சாலை பாலம் அமைக்கும் பணி நடைபெற உள்ளது. இதனால் விவசாயம் பாதிக்கும் என வலியுறுத்தி பல இடங்களில் அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தும்,ஒன்றிய அலுவலகம், தாலுகா அலுவலகத்தில் முற்றுகை உட்பட பலகட்ட போராட்டங்களில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டனர்.
மேலும் புதிதாக ரோடு அமைக்கும் பணியை மக்கள் தடுத்து நிறுத்தினர். கமுதி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் பி.டி.ஓ.,க்கள் மேகராஜ், சந்திரசேகர், டி.எஸ்.பி., கணேசன் முன்னிலையில் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. இதில் கிராம மக்கள் கலந்து கொண்டு கண்மாய்க்கு நீர் வரத்து செல்ல வசதியாக ரோட்டின் ஒருபுறம் கால்வாய் அமைத்து தர வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர்.
கமுதி முதல் கடம்பன்குளம் வரை புதிதாக ரோடு அமைக்கும் பணி முடிவடைந்தவுடன் கூரிக்கூட்டம் கண்மாயிலிருந்து இலுப்பைகுளம் கண்மாய்க்கு நீர்வரத்து செல்ல ஏதுவாக ஆய்வு செய்து கலெக்டரிடம் நிர்வாக அனுமதி பெற்று ஒரு பக்கம் வாய்க்கால் அமைத்து தரப்படும் என்று அதிகாரிகள் கூறினார். இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். ஆப்பநாடு மறவர் சங்கத் தலைவர் சண்முகபாண்டியன், கமுதி மறவர் சங்கம் தலைவர் செல்லப்பாதேவர் உட்பட கிராம மக்கள் பங்கேற்றனர்.