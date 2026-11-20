கட்டுப்பாடுகள் அரிசி, பருப்பு இருப்பு வைத்துக் கொள்ள வியாபாரிகளுக்கு மாவட்டத்தில் பதுக்கல், கடத்தலை தடுக்க நடவடிக்கை
கட்டுப்பாடுகள் அரிசி, பருப்பு இருப்பு வைத்துக் கொள்ள வியாபாரிகளுக்கு மாவட்டத்தில் பதுக்கல், கடத்தலை தடுக்க நடவடிக்கை
UPDATED : நவ 20, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 19, 2026 04:24 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அத்தியாவசிய பொருட்களான அரிசி, பருப்பு, சர்க்கரை, உளுந்து போன்றவை பதுக்கல், கடத்தலை தடுக்கும் விதமாகவும், விலைவாசி உயர்வை குறைப்பதற்காகவும், குறிப்பிட்ட அளவிற்கு மேல் வியாபாரிகள் இருப்பு வைத்திருக்க அரசு கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளது.
மாவட்டத்தில் அரிசி, சர்க்கரை, துவரம் பருப்பு, உளுந்து போன்ற அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையை கட்டுப்பாட்டில் வைக்கவும், பொது விநியோகத் திட்டத்தில் ரேஷன் கடைகள் மூலம் அரிசி, பிற பொருட்களின் விநியோகம் தடையின்றித் தரவும் தமிழக அரசின் வழிகாட்டுதலை பின்பற்ற கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
இந்த (நவ.,) முதல் 3 மாதங்கள் வரை துவரம் பருப்பு மற்றும் உளுந்து, அரிசி மற்றும் நெல்லுக்கும் 2027 ஜன.,31 வரை கட்டுப்பாடுகள் நடைமுறையில் இருக்கும். இதன்படி, எந்தவொரு நபரோ அல்லது நிறுவனமோ கீழ்க்கண்ட வரம்புகளுக்கு மேல் இருப்பு வைத்திருக்கக் கூடாது. அதாவது மொத்த வியாபாரிகள் சர்க்கரை 1000 குவிண்டால், அரிசி, நெல் 2000 டன், துவரம் பருப்பு 200 டன், சில்லரை வியாபாரிகள் அரிசி, நெல் 8 டன், துவரம் பருப்பு, உளுந்து தலா 5 டன்னுக்கு மேல் இருப்பு வைத்திருக்க கூடாது. இதன் மூலம் பதுக்கல் மற்றும் கள்ளச் சந்தையில் விற்பது, கடத்தல் போன்றவை கட்டுப்படுத்தப்படும்.
இவற்றை கண்காணிக்க மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் தலைமையில் வட்ட வழங்கல் அலுவலர்கள், குடிமை பொருள் வழங்கல் குற்றப் புலனாய்வுத் துறை அலுவலர்களை உள்ளடக்கிய குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் விபரங்கள் மற்றும் புகார்கள், தகவல்களை கட்டணமில்லா உதவி எண் 1967, 1800 425 5901 தொலை பேசிகளில் சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலரை தொடர்பு கொள்ளலாம்.------