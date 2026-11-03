ஓய்வு பெற்றவர்கள் வீட்டில் இருந்தே மின்னணு உயிர்வாழ் சான்றிதழ் தரலாம்
ஓய்வு பெற்றவர்கள் வீட்டில் இருந்தே மின்னணு உயிர்வாழ் சான்றிதழ் தரலாம்
UPDATED : நவ 02, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:02 PM
ராமநாதபுரம்: இந்திய அஞ்சல் துறை மற்றும் இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி இணைந்து ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களது வருடாந்திர மின்னணு உயிர்வாழ் சான்றிதழை ஜீவன் பிரமாண் இணையதளம் மூலம் தங்கள் இல்லத்திலிருந்தே சமர்ப்பிக்கும் வசதியை வழங்குகிறது.
மத்திய, மாநில அரசு, பாதுகாப்புத் துறை, இ.பி.எப்.ஓ., பி.எஸ்.என்.எல்., உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் இச்சேவையைப் இலவசமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இதில் பயன்பெற ஆதார் எண், அலைபேசி எண், பி.பி.ஓ., எண் மற்றும் ஓய்வூதியக் கணக்கு விவரங்களைத் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும்.
மேலும் வங்கிக் கணக்கு துவங்குதல், பணம் செலுத்துதல், பணம் எடுத்தல், நிதிப் பரிமாற்றம், காப்பீடு, ஆதார் அலைப்பேசி எண் புதுப்பித்தல், குழந்தைகளுக்கான ஆதார் பதிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு இல்லம் தேடி வரும் சேவைகளும் வழங்கப்படுகின்றன. இச்சேவையைப் பதிவு செய்ய 155 299 அல்லது 033-2202 9000 என்ற தொலைபேசி எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் என ராமநாதபுரம் அஞ்சல் கோட்டக் கண்காணிப்பாளர் உமாராணி தெரிவித்துள்ளார்.––––