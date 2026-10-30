/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/வருவாய்த்துறை அலுவலர் கோரிக்கை ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 29, 2026 11:23 PM
ADDED : அக் 29, 2026 10:42 PM
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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்ட வருவாய்த்துறை அலுவலர் சங்கம் சார்பில் 10 அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றக் கோரி கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்டத்தலைவர் பழனிக்குமார் தலைமை வகித்தார். இதில், 2026 சட்டசபை தேர்தலில் ஈடுபட்ட அனைத்து நிலை அலுவலர்களுக்கு உடனடியாக மதிப்பூதியம் வழங்க வேண்டும். எஸ்.ஐ.ஆர்., பணியில் ஈடுபட்ட அலுவலர்களுக்கு ஒரு மாத ஊதியம் வழங்க வேண்டும்.
பேரிடர் மேலாண்மை பிரிவில் 2023ல் கலைக்கப்பட்ட முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் பணியிடங்களை மீண்டும் ஏற்படுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தினர். அனைத்து தாலுகா அலுவலங்களில் ஆர்பாட்டம் நடந்தது. சங்க மாவட்ட, கிளை நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர். ---