மழை நீரில் கழிவுநீர் நோய் பரவும் அபாயம்

ADDED : நவ 07, 2026 04:38 PM
ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரம் நகர் பகுதியில் மழை நீரில் கழிவுநீர் கலப்பதால் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவ மழையால் சில நாட்களாக தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. இன்று (நவ.,7) காலை 6:00 மணி வரை ராமநாதபுரத்தில் 34 மி.மீ., மழை பதிவானது. மாவட்டம் முழுவதும் 251 மி.மீ., மழை பதிவானது. தீபாவளி பண்டிகை இன்று கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு கடை வீதிகளில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது. மழையால் வியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் கேணிக்கரை சந்திப்பு, ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை பகுதிகளில் சாலையில் தேங்கிய மழை நீருடன் கழிவு நீரும் கலந்து ரோட்டில் ஆறாக ஓடியது. மழை நீர் வடிகால்களில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் சென்று அடைத்ததால் மழைநீர் செல்லவும் வழியில்லை. இதனால் பாதசாரிகள் கழிவு நீரில் இறங்கி நடந்து செல்லும் நிலை ஏற்பட்டது.
மழை நீரில் கழிவு நீர் கலப்பதை தடுக்க நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தினர்.–––