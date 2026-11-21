டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற வலியுறுத்தி ரோடு மறியல்: 54 பேர் கைது
டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற வலியுறுத்தி ரோடு மறியல்: 54 பேர் கைது
UPDATED : நவ 21, 2026 05:52 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:52 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடி ஐந்து முனை ரோடு பகுதியில் மக்களுக்கு இடையூறாக உள்ள டாஸ்மாக் மதுபானக் கடையை அகற்ற வலியுறுத்தி தாய் தமிழர் கட்சி சார்பில் மறியல் செய்தனர்.
இப்பகுதியில் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் தொடர்ந்து சென்று வரும் நிலையில், பொதுமக்கள் மற்றும் வெளியூர் வாகனங்கள் அதிகமாக செல்லும் முக்கிய சாலையாக உள்ளது. ஆகவே டாஸ்மாக் மதுபானக் கடையை (எண் 6806) அகற்ற அரசுக்கு பலமுறை மனு அளித்தும், போராட்டம் நடத்தியும் வருகின்றனர்.
இதன்படி நேற்று நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு தாய் தமிழர் கட்சி தலைவர் பாண்டியன் தலைமை வகித்தார். நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழ் புலிகள் கட்சி, வி.சி.க., ஆதி தமிழர் பேரவை, மனிதநேய மக்கள் கட்சியினர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். மறியலால் அரை மணி நேரம் வரை போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
பரமக்குடி டவுன் இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்திபன் தலைமையிலான போலீசார் மறியலில் ஈடுபட்ட 54 பேரை கைது செய்தனர்.