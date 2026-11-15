கடலாடி அரசு மருத்துவமனை முன் சாலை மறியல் போராட்டம்
கடலாடி அரசு மருத்துவமனை முன் சாலை மறியல் போராட்டம்
ADDED : நவ 14, 2026 03:24 PM
கடலாடி: சாயல்குடி அருகே பூப்பாண்டியபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் விவசாயி முனீஸ்வரன் 35. இவர் நேற்று (நவ.,13) மாலை விபத்தில் பலியானார். இவரது உடல் நேற்று இரவு முதல் இன்று (நவ.,14) மதியம் 2:00 மணி வரை ஆம்புலன்ஸ்சிலேயே வைக்கப்பட்டிருந்தது.
உரிய நேரத்தில் பிரேத பரிசோதனை செய்யக்கூடிய டாக்டர் வராததால் கோபமடைந்த உறவினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் முதுகுளத்துார் - கடலாடி செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது. கடலாடி போலீசார் பரமக்குடி சென்று டாக்டரை அழைத்து வந்தனர். போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.
கடலாடி அரசு தாலுகா மருத்துவமனையில் இறந்தவர்களின் உடலை பாதுகாக்க கூடிய குளிர்சாதன வசதியுடன் கூடிய பெட்டி இதுவரை இல்லாத நிலை உள்ளது. பரமக்குடி, முதுகுளத்துார், கடலாடி ஆகிய மூன்றுக்கும் ஒரே டாக்டரே இருப்பதால் பணிகளில் தொய்வு ஏற்படுகிறது. எனவே குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.