திருப்புல்லாணியில் சாலை மறியல் போராட்டம்

ADDED : அக் 21, 2026 04:50 PM
திருப்புல்லாணி: தமிழக த.வெ.க., அரசின் தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி விவசாயிகளின் பயிர் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தியும், இடதுசாரி விவசாய சங்கங்களின் சார்பில் திருப்புல்லாணியில் இன்று காலை 11:00 மணிக்கு கொட்டும் மழையிலும் சாலை மறியல் போராட்டம் நடந்தது. மாவட்ட பொருளாளர் சுப்பிரமணி தலைமை வகித்தார். தாலுகா செயலாளர் பழனிச்சாமி முன்னிலை வகித்தார். தாலுகா தலைவர் ஜெய சர்வந்தம், நிர்வாகிகள் தங்கராஜ், மாயழகு, முருகேசன், சர்புதீன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
கீழக்கரை தாலுகா முழுவதும் விவசாயிகளுக்கு கூட்டுறவு சொசைட்டியில் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் உரங்கள் வழங்க வேண்டியும், மின் இணைப்பு கொண்ட பயனாளிகளுக்கு ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்தும் திட்டத்தை கைவிடக் கோரியும், சிறு குறு விவசாயிகளின் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்து பெரிய விவசாயிகளின் பயிர் கடனை 50 சதவீதம் தள்ளுபடி செய்யவும் கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டது.
போராட்ட குழுவினருடன் திருப்புல்லாணி போலீசார் மற்றும் வேளாண்மை துறையினர், வருவாய்த்துறையினர் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். அதிகாரிகளின் உறுதிமொழியை ஏற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.