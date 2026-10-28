கவுன்சிலர்கள் குமுறல்! ராமநாதபுரத்தில் ரோடு மோசம், சாக்கடை பிரச்னை தீரவில்லை: பொறியியல் துறை அலுவலர்கள் அலட்சியமாக உள்ளதாக புகார்
கவுன்சிலர்கள் குமுறல்! ராமநாதபுரத்தில் ரோடு மோசம், சாக்கடை பிரச்னை தீரவில்லை: பொறியியல் துறை அலுவலர்கள் அலட்சியமாக உள்ளதாக புகார்
ADDED : அக் 28, 2026 09:24 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் நகரில் 33 வார்டுகளிலும் ரோடு குண்டும், குழியுமாக உள்ள நிலையில் பாதாள சாக்கடை பல இடங்களில் ஓடுகிறது. இது தொடர்பாக புகார் அளித்தாலும் இன்ஜினியர்கள் கண்டுகொள்வது இல்லை என கவுன்சிலர்கள் புகார் தெரிவித்தனர்.
ராமநாதபுரம் நகராட்சி அலுவலக கூட்ட அரங்கத்தில் மாதாந்திர கவுன்சில் கூட்டம் நடந்தது. நகராட்சி தலைவர் கார்மேகம் தலைமை வகித்தார். கமிஷனர் கண்ணன் முன்னிலை வகித்தார். அப்போது ராமநாதபுரம் நகரில் சாலைகள் படுமோசமாக உள்ளது. பலமுறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என, தி.மு.க.,வில் இருந்து த.வெ.க.,வில் இணைந்துள்ள 12 வது வார்டு கவுன்சிலர் கமலக்கண்ணன் தரையில் அமர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டார். ஒரு வாரத்தில் சரி செய்யப்படும் என தலைவர் கார்மேகம் தெரிவித்தார். இதையடுத்து அவர் கூட்டத்தில் பங்கேற்றார்.
* குமார் (பா.ஜ.): அஜண்டா தயாரிப்பில் தமிழ் மட்டுமின்றி ஆங்கில வார்த்தைகளும் இடபெறுவது கண்டிக்கதக்கது. மத்திய அரசின் ஜல்–ஜீவன் திட்டத்தில் நடைபெறும் குடிநீர் பணியை குறிப்பிடவில்லை. நகரில் பாதாள சாக்கடை பிரச்னை அதிகரித்துள்ளது. உறிஞ்சும் வாகனம் செயல்படவில்லை. வேறு வாகனம் வாங்க வேண்டும். அவசரமற்ற பணிகளுக்கும் முன் அனுமதி பெற்று செலவு செய்துள்ளதற்கு பா.ஜ., கண்டனம் தெரிவிக்கிறது. 23 முன் அனுமதி தீர்மானங்களுக்கு எதிர்ப்பை பதிவு செய்ய வேண்டும்.
* தலைவர்: அவசரப்பணிகள், நிர்வாக தேவைக்காக முன் அனுமதி பெற்று பணிகளை செய்வது வழக்கம் தான். பாதாள சாக்கடை நீரை அகற்ற துாத்துக்குடியில் இருந்து வாகனம் வரவுள்ளது. ஆங்கில வார்த்தை இன்றி தமிழில் அஜண்டா தயாரிக்க அறிவுறுத்தப்படும்.
* காளிதாஸ் (தி.மு.க.,): புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் திறக்கப்பட்டு ஓராண்டாகியும் இதுவரை கல்வெட்டு வைக்கவில்லை. நாங்கள் கூட பணம் தருகிறோம் உடனடியாக கல்வெட்டு வையுங்கள். நகரில் பள்ளத்தில் உள்ள ‘மென்ஹோல்’களை சரிசெய்ய வலியுறுத்தியும் இன்ஜினியரிங் பிரிவு அலுவலர்கள் கண்டுகொள்வது இல்லை என்றார்.
இது போன்று ரோடு சேதம், சாக்கடை ஆறாக ஓடுகிறது. புகார் தெரிவித்தாலும் பொறியியல் துறையினர் அலட்சியமாக உள்ளனர். கவுன்சிலர்களுக்கு மரியாதை தருவது இல்லை. அல்லிகண்மாய் சுடுகாட்டில் உடலை எரிக்க கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கின்றனர். அடிப்படை வசதிகளும் இல்லை. வார்டுகளில் போதுமான துாய்மை பணியாளர்கள் இல்லாததால் குப்பையை ரோட்டில் கொட்டுகின்றனர்.
வீட்டில் ஆள் இருக்கும் நேரத்தில் குப்பையை பெற வேண்டும். நகரில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் என கவுன்சிலர்கள் பேசினர்.
கவுன்சிலர்கள் புகார் மீது அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒருவாரத்தில் கல்வெட்டு வைக்கப்படும். நகரில் குப்பை உள்ளிட்ட கழிவுகள் உடனுக்குடன் அகற்றப்படும். ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படும் என தலைவர் பதிலளித்தார். துணைத்தலைவர் பிரவீன்தங்கம், செயற்பொறியாளர் சேகரன், நகர்நல அலுவலர் ரெத்தினக்குமார், அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.