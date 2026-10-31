/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ரோட்டோரம் சீமைக்கருவேலம்
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 11:07 PM
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தேவிபட்டினம்: தேவிபட்டினம் அரசு மருத்துவமனை விலக்கில் இருந்து இலந்தை கூட்டம் வழியாக, சித்தார்கோட்டை செல்வதற்கு ரோடு வசதி உள்ளது. இந்த ரோட்டால் பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமத்தினர் பயனடைகின்றனர்.
இந்நிலையில், ரோட்டோரங்களிலும், சீமை கருவேல மரங்கள் வளர்ந்துள்ளன. இதன் காரணமாக, எதிரில் வரும் வாகனங்கள் தெரியாமல் வாகனங்கள் விபத்துகளில் சிக்குகின்றன.
டூவீலரில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் ரோட்டோர முட்செடிகளால் பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றனர். எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் ரோட்டோர சிமைக்கருவேல மரங்களை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.