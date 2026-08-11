﻿ இலங்கைக்கு கள்ளப்படகில் தப்ப முயன்ற ரவுடி கைது

ADDED : ஜூலை 23, 2026 11:17 PM
ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் அருகே கள்ளப்படகில் இலங்கைக்கு தப்பிக்க முயன்ற ரவுடிபட்டியலில் உள்ள இலங்கை அகதியை கியூ பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.
கோவை மாவட்டம் பூலுவபட்டி இலங்கை அகதிகள் முகாமில் அகதியாக முருகன் (எ) ஜெகதீஸ்வரன் 30, குடும்பத்துடன் தங்கி இருந்தார். கோவையில் கொலை, கொள்ளை, அடிதடியில் ஈடுபட்ட இவர் மீது பல போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் வழக்கு உள்ளது. இதனால் இவரை ரவுடிகள் பட்டியலில் போலீசார் சேர்த்தனர்.
சில வழக்குகளில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாமல் இருந்ததால் போலீசார் இவரை தேடினர். இதனால் இலங்கைக்கு தப்பிச் செல்ல திட்டமிட்ட முருகன், நேற்று முன்தினம் இரவு தங்கச்சிமடம் தண்ணீர்ஊற்று கடற்கரைக்கு வந்தார். அங்கிருந்து கள்ளப்படகில் இலங்கைக்கு தப்ப முயன்றார். இதையறிந்த ராமநாதபுரம் கியூ பிரிவு போலீசார் அவரை பிடித்து தங்கச்சிமடம் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். தொடர்ந்து அவரை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.