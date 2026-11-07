பாம்பனில் ரூ.1 லட்சம் திருட்டு ஒருவருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை
பாம்பனில் ரூ.1 லட்சம் திருட்டு ஒருவருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:36 PM
ராமேஸ்வரம்:
ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பனில் கடையை உடைத்து ரூ.1 லட்சம் திருடியவருக்கு ராமேஸ்வரம் நீதிமன்றம் மூன்றாண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்தது.
கீழக்கரையை சேர்ந்த முகைதீன் மகன் பாரிஸ்கான் 42. இவர் கடந்த ஜூலையில் பாம்பனில் உள்ள ஒரு மளிகை கடை பூட்டை உடைத்து அங்கிருந்த ரூ. 1 லட்சம் ரொக்க பணத்தை திருடி உள்ளார். இதுகுறித்து பாம்பன் போலீசார் வழக்கு பதிந்து பாரிஸ்கானை சிறையில் அடைத்தனர். இவ்வழக்கில் அரசு தரப்பில் வழக்கறிஞர் மணிசங்கர் ஆஜராகி வாதாடினார்.
வழக்கை விசாரித்த ராமேஸ்வரம் நீதிபதி சுஜித் முன்பு பாரிஸ்கானை போலீசார் ஆஜர்படுத்தினர். திருட்டு சம்பவத்தில் பாரிஸ்கான் ஈடுபட்டது உறுதியானதால், அவருக்கு மூன்றாண்டுகள் சிறை தண்டனை, ரூ.1000 அபராதம் விதித்தார். இதையடுத்து போலீசார் பாரிஸ்கானை மீண்டும் ராமநாதபுரம் சிறையில் அடைத்தனர்.