ரூ. 10 கோடி கொக்கைன் இலங்கையில் பறிமுதல்: இந்திய இன்ஜினியர் கைது
ரூ. 10 கோடி கொக்கைன் இலங்கையில் பறிமுதல்: இந்திய இன்ஜினியர் கைது
UPDATED : அக் 29, 2026 11:24 PM
ADDED : அக் 29, 2026 10:42 PM
ராமேஸ்வரம்:
இலங்கை விமான நிலையத்தில் ரூ.10 கோடி மதிப்புள்ள கொக்கைன் போதைப்பொருளை அந்நாட்டு சுங்கத்துறையினர் பறிமுதல் செய்து, இந்திய கடத்தல்காரர் ஒருவரை கைது செய்தனர்.
இலங்கை கொழும்பு விமான நிலையத்தில் அந்நாட்டு சுங்கத்துறையினர் நேற்று (அக்.,28) இரவு கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அப்போது சந்தேகத்திற்குரிய ஒருவரை பிடித்து விசாரித்தனர். அவர் இந்தியாவை சேர்ந்த இன்ஜினியர் என தெரிய வந்தது. மேலும் அவரிடம் இருந்த பொருட்களை சோதனையிட்டதில் 18 கிலோ கொக்கைன் மற்றும் எக்ஸ்டசி (மாத்திரை வடிவில்) எனும் போதை பொருட்கள் இருந்தது.
இதன் இந்திய மதிப்பு ரூ.10 கோடி. இதனை பறிமுதல் செய்து, இந்தியாவை சேர்ந்த இன்ஜினியரை கைது செய்தனர். 46 வயதுள்ள இவர், பாரிஸ் நகரில் இருந்து கத்தார் ஏர்வேஸ் விமானத்தில் பயணித்து கொழும்பு வந்துள்ளார் .