இலங்கைக்கு கடத்தவிருந்த ரூ.10 கோடி ‘ஹஷிஷ்’ போதைப்பொருள் பறிமுதல்: ஒருவர் கைது
இலங்கைக்கு கடத்தவிருந்த ரூ.10 கோடி ‘ஹஷிஷ்’ போதைப்பொருள் பறிமுதல்: ஒருவர் கைது
UPDATED : நவ 04, 2026 11:11 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:07 AM
திருவாடானை: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி அருகே பாசிபட்டினம் கடற்கரையில் இலங்கைக்கு கடத்துவதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்தரூ.10 கோடி மதிப்புள்ள 20 கிலோ கஞ்சா பிசின் (ஹஷிஷ்) போதைப்பொருளை பறிமுதல் செய்த போலீசார், ஒருவரை கைது செய்தனர்.
பாசிபட்டினம்கடற்கரையில் நேற்று எஸ்.பி.பட்டினம் போலீசார் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அப்போது தளிர்மருங்கூரை சேர்ந்த மனோ 43, வைத்திருந்த பையை சோதனை செய்தனர். அதில் 2 கிலோ கஞ்சா பிசின் இருந்தது.
அவரை கைது செய்த போலீசார், தளிர்மருங்கூரில் உள்ள அவரது வீட்டை சோதனை செய்தனர்.
அங்கு மேலும் 18 கிலோ கஞ்சா பிசின் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதன் மதிப்பு ரூ.10 கோடி.
ஏற்கனவே 15 கிலோ கஞ்சா ஆயில் கடத்தியதாக இவர் மீது வழக்கு உள்ளது.
போலீசில் சிக்காமல் இருக்க கஞ்சா பிசினை மொத்தமாக இலங்கைக்கு கடத்துவதை தவிர்த்த மனோ, 2 கிலோ வீதம் அடிக்கடி கடத்தியுள்ளார்.