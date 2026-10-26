பரமக்குடியில் ரூ.12.04 கோடி வரிப்பாக்கி அக்.,31க்குள் செலுத்தினால் ஊக்கத்தொகை
பரமக்குடியில் ரூ.12.04 கோடி வரிப்பாக்கி அக்.,31க்குள் செலுத்தினால் ஊக்கத்தொகை
UPDATED : அக் 25, 2026 08:20 PM
ADDED : அக் 25, 2026 08:18 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடி நகராட்சி 36 வார்டுகளில் ரூ.12.04 கோடி வரி பாக்கி உள்ள நிலையில், அக்., 31க்குள் செலுத்தினால் சிறப்பு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என கமிஷனர் சங்கர் தெரிவித்தார்.
அவர் தெரிவித்துள்ளதாவது: பரமக்குடியில் குடியிருப்புகள், வணிக நிறுவனங்கள் என 30 ஆயிரத்திற்கும் மேல் உள்ளது. சொத்து வரி ரூ.4.6 கோடி, குடிநீர் வரி ரூ.4.04 கோடி, காலி மனைவரி ரூ. 41 லட்சம், தொழில் வரி பாக்கி ரூ. 95 லட்சம் மற்றும் நகராட்சிக்கு சொந்தமான கடைகளில் வாடகை பாக்கி ரூ.1 கோடியே 8 லட்சம் பாக்கி வைத்துள்ளனர்.
இதனால் நகராட்சியில் வளர்ச்சி பணிகள், வாறுகால் சீரமைப்பு, மழை நீர் வடிகால்களை ஒழுங்கு படுத்துதல், பணியாளர்களுக்கு சம்பளம் மற்றும் நிர்வாக திறனையும் மேம்படுத்த முடியாமல் உள்ளது.
தொடர்ந்து வீடு வீடாக சென்று ஒவ்வொரு அலுவலரும் வரி வசூலில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், ஒலிபெருக்கிகளில் பிரசாரம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதன்படி வரும் அக்., 31க்குள் சொத்து வரி செலுத்துவோருக்கு 5 சதவீதம் முதல் ரூ. 5000 வரை ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படும். ஆனால் வரி செலுத்த தவறுபவர்ளுக்கு அபராதம், ஜப்தி நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.