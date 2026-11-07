அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக ரூ.13.50 லட்சம், 13 பவுன் மோசடி: தம்பதி மீது போலீஸ் வழக்கு
அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக ரூ.13.50 லட்சம், 13 பவுன் மோசடி: தம்பதி மீது போலீஸ் வழக்கு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:54 PM
ராமநாதபுரம்:
அரசு வேலை வாங்கித்தருவதாக கூறி போலி பணி நியமன ஆணையைக் காட்டி பெண்ணிடம் ரூ.13.50 லட்சம் மற்றும் 13 பவுன் தங்க நகை மோசடி செய்த தம்பதி மீது ராமநாதபுரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
ராமநாதபுரம் அருகே வெளிப்பட்டணம் காந்திநகரை சேர்ந்த மாரிமுத்து மனைவி வனிதா ராணி 43. திருமண வரன் பார்க்கும் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார். வண்டிக்காரத் தெருவை சேர்ந்த ராஜேந்திரன் மகன் உதயகுமார் 32,மனைவி நந்தினி 28, போக்குவரத்து நகரில் உள்ள வீட்டை விற்பனை செய்து தருமாறு கேட்டுள்ளனர்.
இதை காரணமாக வைத்து இருவரும் வனிதா ராணியின் அலுவலகத்திற்கு அடிக்கடி சென்று வந்துள்ளனர். இந்நிலையில் ராமநாதபுரம் தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் 5 காலி பணியிடங்கள் உள்ளன. உடனே ரூ.2 லட்சம் கொடுத்தால் வேலை வாங்கித் தருவதாக கணவன், மனைவி வனிதா ராணியிடம் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதையடுத்து தனது உறவினர்கள் 3 பேருக்கு அந்த வேலையை வாங்கித் தருமாறு கூறி ரூ.6 லட்சம் கொடுத்துள்ளார். பணத்தை பெற்றுக் கொண்ட அவர்கள் போலியான தொழிலாளர் நலத்துறை அலுவலக முத்திரையுடன் கூடிய பணி ஆவணங்களை காட்டினர். மேலும் பணி ஆணை பெறுவதற்கு கூடுதலாக பணம் தேவைப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனால் பல்வேறு தவணைகளில் ரூ.13 லட்சத்து 50 ஆயிரம் வரை கொடுத்துள்ளார். மேலும், 13 பவுன் தங்க நகைகளை கொடுத்துள்ளார். அதன் பிறகும் வேலை வாங்கித் தராததால் சந்தேகமடைந்த வனிதாராணி உதயகுமார் வீட்டிற்கு சென்று கொடுத்த பணம், நகையை திரும்ப கேட்டுள்ளார். அப்போது இருவரும் கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர்.இதுகுறித்து வனிதா ராணி, ராமநாதபுரம் பஜார் போலீசில் அளித்த புகாரில் கணவன், மனைவி மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.