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ரூ.150 கடனை திரும்ப தராதவரைபாட்டிலில் குத்தி கொல்ல முயற்சி
ரூ.150 கடனை திரும்ப தராதவரைபாட்டிலில் குத்தி கொல்ல முயற்சி
UPDATED : நவ 18, 2026 06:45 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:42 PM
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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அருகே வித்தானுாரை சேர்ந்த காயாம்பு 45. இவர் அதே ஊரை சேர்ந்த சீனிவாசன் 65, என்பவரிடம் ரூ.150 கடன் வாங்கினார். இந்நிலையில் நவ.,17 ல் ராமநாதபுரம் பிள்ளையார் கோவில் பஸ் ஸ்டாப்பில் காயாம்பு நின்றிருந்தார். அங்கு வந்த சீனிவாசன் கடனை திரும்பக் கேட்டு தகராறு செய்து கீழே கிடந்த கண்ணாடி பாட்டிலால் கழுத்தில் குத்தினார்.
இனிமேல் என்னிடம் காசு கேட்டால் கொல்லாமல் விடமாட்டடேன் என்றார். அக்கம் பக்கத்தினர் விலக்கி விட்டனர். காயமடைந்த காயாம்பு ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இதையடுத்து சீனிவாசன் மீது ராமநாதபுரம் நகர் போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.–