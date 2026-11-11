/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/இலங்கையில் ரூ. 200 கோடி போதை பொருள் பறிமுதல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 05, 2026 10:16 PM
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ராமேஸ்வரம்:
இலங்கையில் மீன்பிடி படகில் கடத்தி வந்த ரூ. 200 கோடி மதிப்புள்ள போதை பொருளை அந்நாட்டு கடற்படையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
இலங்கை தென் கடலான வங்கக் கடலில் மீன் பிடிதத இலங்கை படகை அந்நாட்டு கடற்படை வீரர்கள் பிடித்து சோதனையிட்டனர். இதில் 132 கிலோ ஐஸ் என்ற போதை பொருள் மற்றும் 57 கிலோ ெஹராயின் பவுடரை படகில் பதுக்கி வைத்திருந்தனர்.
இதனை பறிமுதல் செய்த வீரர்கள், படகில் இருந்த இலங்கை நபர்கள் 5 பேரை கைது செய்தனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருளின் மதிப்பு ரூ. 200 கோடி.