ரூ.5 கோடி தங்கம், பணம் பறிமுதல்வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி.,க்கு மாற்றம்
ரூ.5 கோடி தங்கம், பணம் பறிமுதல்வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி.,க்கு மாற்றம்
UPDATED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:28 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அருகே ரூ.5 கோடி மதிப்பிலான தங்கம், பணம் கைப்பற்றப்பட்ட வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
ராமநாதபுரம் அருகே முடுக்குத்தரவை ரோட்டில் கடந்த மாதம் சந்தேகப்படும்படியாக நின்ற 5 பேரை போலீசார் சோதனையிட்டனர். அவர்களிடம் இருந்து தலா 100 கிராம் எடையுள்ள 38 தங்கக்கட்டிகள், 28 பவுன் நகைகள், ரூ.12 லட்சத்து 20 ஆயிரத்தை பறிமுதல் செய்தனர். விசாரணையில் 5 பேரும் எம்.ஜி.ஆர்.,நகர் குப்பை கிடங்கு அருகே கிடந்த பையில் இருந்து கிடைத்ததாக தெரிவித்தனர். பிறகு போலீசார் தங்கக்கட்டிகள், பணத்தை அரசு கருவூலத்தில் ஒப்படைத்தனர்.
இலங்கையில் இருந்து தங்கம் கடத்தி வரப்பட்டதா, கடலில் மிதந்து வந்ததா அல்லது திருடிய தங்கத்தை உருக்கி கட்டிகளாக மாற்றினரா என பல்வேறு கோணத்தில் போலீசார் விசாரித்தனர். சில தங்கக்கட்டிகளை போலீசார் பங்கு போட்டு கொண்டதாகவும் சர்ச்சை எழுந்தது. இந்நிலையில் இவ்வழக்கு விசாரணையை சி.பி.சி.ஐ.டி.,க்கு மாற்றி டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் அகர்வால் உத்தரவிட்டார்.
விரைவில் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டு பிடிபட்ட 5 பேரிடமும், பறிமுதல் செய்த போலீசாரிடமும் விசாரணை நடக்க உள்ளதாக சி.பி.சி.ஐ.டி., தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.