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﻿ இலங்கை கடற்கரையில் ரூ.5 லட்சம் கஞ்சா பறிமுதல்

﻿ இலங்கை கடற்கரையில் ரூ.5 லட்சம் கஞ்சா பறிமுதல்

ADDED : ஆக 02, 2026 01:20 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:20 AM

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ராமேஸ்வரம்: இலங்கை யாழ்ப்பாணம் கடற்கரையில் கேட்பாரற்று கிடந்த ரூ.5 லட்சம் மதிப்புள்ள கஞ்சாவை அந்நாட்டு போலீசார் கைப்பற்றினர்.

யாழ்ப்பாணம் நெல்லியடி கடலோர பகுதியில் சில மூடைகள் கேட்பாரற்று கிடப்பதாக யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. போலீசார் சோதனையிட்ட போது அதில் ரூ.5 லட்சம் மதிப்பிலான 16 கிலோ கஞ்சா இருந்தது. இவை நாகப்பட்டினம் அல்லது புதுக்கோட்டை மாவட்ட கடலோரப் பகுதியில் இருந்து கள்ளத்தனமாக நாட்டுப்படகில் கடத்தப்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. எனவே கஞ்சாவை கடத்திய தமிழக கடத்தல்காரர்கள் குறித்து மத்திய, மாநில உளவுப்பிரிவு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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