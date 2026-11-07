மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்குரூ.55.02 கோடி நலத்திட்ட உதவி
மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்குரூ.55.02 கோடி நலத்திட்ட உதவி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:56 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்ட மாநில ஊரக வாழ்வாதர இயக்கம் சார்பில் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கான வங்கிக் கடன் இணைப்பு நிதி நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா பழைய கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கத்தில் நடந்தது.
அமைச்சர் மதன் ராஜா, மகளிர் சுய உதவிக் குழு உறுப்பினர்களுக்கு வங்கிக் கடன் நிதி மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் முன்னிலை வகித்தார். மாவட்டத்தில் உள்ள ஊரக மற்றும் நகர்ப்புறப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த 502 மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களில் உள்ள 6325 உறுப்பினர்களுக்கு ரூ.55 கோடியே 2 லட்சம் வங்கிக் கடன் இணைப்புடன் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் ரூ.44 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள விழுதுகள் ஒருங்கிணைந்த மறுவாழ்வு சேவை மையத்தை அமைச்சர் மதன்ராஜா திறந்து வைத்தார். கூடுதல் கலெக்டர் திவ்யான் ஷீ நிகம், மகளிர் திட்ட இணை இயக்குநர் பாபு, மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர் வரதன், இளநிலை மறுவாழ்வு அலுவலர் இளஞ்செல்வி, மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளர் பிரபு பங்கேற்றனர்.