காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் ஆர்.எஸ்.மங்கலம் விவசாயிகள்
காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் ஆர்.எஸ்.மங்கலம் விவசாயிகள்
UPDATED : அக் 22, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:14 PM
தேவிபட்டினம்: வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையை எதிர்பார்த்து நெல் விவசாயிகள் காத்திருக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
மாவட்டத்தில், தேவிபட்டினம், திருவாடானை, ஆர்.எஸ்.மங்கலம் உள்ளிட்ட சுற்றுப்புற பகுதிகளில் கடந்த சில வாரங்களாக அவ்வப்போது மழை பெய்து வருகிறது. இருப்பினும், சாகுபடி செய்துள்ள நெல் வாயல்களில் மழைநீர் தேங்கும் அளவிற்கு போதிய மழைப்பொழிவு இல்லை. இதனால், விவசாயிகள் களைக்கொல்லி மருந்து தெளித்தல், உரமிடுதல் உள்ளிட்ட பணிகளை முழுமையாக மேற்கொள்ள முடியாத நிலையில், பாதிப்படைந்துள்ளனர். இலங்கையை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்க கடலில், நேற்று உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால், போதிய மழைப்பொழிவு கிடைக்கும் பட்சத்தில் விவசாயிகள் நிம்மதியுடன் விவசாய பணிகளை மேற்கொள்ளும் சூழல் ஏற்படும். இதனால், விவசாயிகள் வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையை எதிர்பார்த்துள்ளனர்.