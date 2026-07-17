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﻿ ஊரக வளர்ச்சித்துறை  ஊழியர் ஆர்ப்பாட்டம்

﻿ ஊரக வளர்ச்சித்துறை  ஊழியர் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:19 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:19 AM

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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சித்துறை ஊழியர்கள் சங்கம் (சி.ஐ.டி.யு.,) சார்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. சி.ஐ.டி.யு., மாவட்ட தலைவர் சிவாஜி கோரிக்கைளை வலியுறுத்தி பேசினார். மாவட்ட செயலாளர் சந்தானம், உள்ளாட்சி பணியாளர்கள் சங்க மாவட்ட செயலாளர் அய்யாத்துரை, பொருளாளர் வீரம்மாள் முன்னிலை வகித்தனர். மாவட்ட, வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் துாய்மை காவலர்களை மிரட்டி 10 மணி நேரம் வேலை செய்யுமாறு நிர்பந்தப்படுத்துவது, பணியாளர்களின் சம்பளத்தை ஊராட்சி செயலாளர்கள் தன்னிச்கையாக பித்தம் செய்வதை தடுக்க வேண்டும்.

ஊராட்சிகளில் பணி புரியும் பம்ப் ஆபப்ரேட்டர்களுக்கு மாதம் ரூ.6800 வழங்க வேண்டும். அனைவருக்கும் நலவாரிய அட்டை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் என கோஷமிட்டனர். அதன் பிறகு சங்க நிர்வாகிகள் கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரனை சந்தித்து கோரிக்கை மனுவை அளித்தனர். மாவட்ட, ஒன்றிய நிர்வாகள் பலர் பங்கேற்றனர்.-------

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