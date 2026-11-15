ரஷ்ய பயணிகள் டூவீலரில் ராமேஸ்வரம் வந்தனர்

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ADDED : நவ 13, 2026 05:55 PM
ராமேஸ்வரம்:
ரஷ்யாவை சேர்ந்த இரு சுற்றுலாப் பெண் பயணிகள் டூவீலரில் ராமேஸ்வரம் வந்தனர்.
ரஷ்யாவில் வாழும் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த மனிஷா 52, லியானா 49, இருவரும் ஒரே இடத்தில் பணிபுரிந்து தோழிகளாக உள்ளனர். இவர்கள் இந்தியாவுக்கு சுற்றுலா செல்ல திட்டமிட்டு 10 நாட்களுக்கு முன்பு விமான மூலம் மும்பை வந்திறங்கி அங்கிருந்து ஒரு டூவீலரில் கோவா சென்றனர். பின் கேரளா, கன்னியாகுமரி, திருச்செந்துார் வழியாக நேற்று ராமேஸ்வரம் கோயில், தனுஷ்கோடி வந்தனர்.
இங்கு கோயில் மற்றும் தனுஷ்கோடி கடற்கரையை கண்டு ரசித்து விட்டு மீண்டும் டூவீலரில் திருச்சி, சென்னை, ஆந்திரா, கர்நாடகா வழியாக மும்பை செல்ல உள்ளனர். இந்தியாவில் உள்ள சுற்றுலா தலம், மற்றும் புனித தலங்களை 30 நாட்கள் டூவீலரில் சுற்றி வந்து கண்டு ரசிக்க உள்ளதாகவும், தினமும் 200 கி.மீ., வரை பயணிப்பதாக இருவரும் தெரிவித்தனர்.