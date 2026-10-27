அரைமணி நேர மழைக்கு கூட தாங்காத சாயல்குடி கிழக்கு கடற்கரை சாலை
அரைமணி நேர மழைக்கு கூட தாங்காத சாயல்குடி கிழக்கு கடற்கரை சாலை
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 04:04 PM
சாயல்குடி: சாயல்குடி கிழக்கு கடற்கரை சாலை மற்றும் நகர் பகுதிகளில் மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் செல்ல வழியின்றி தேங்கி நிற்பதால் மக்கள் சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர்.
சாயல்குடி நகர் பகுதியில் நேற்று மதியம் 1.50 முதல் 2:20 வரை மழை பெய்தது. சாயல்குடி ராமநாதபுரம் செல்லும் சாலை போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே தண்ணீர் குளம் போல் தேங்கியது. பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்லக்கூடிய வாகனங்கள் இந்த வழியாக செல்லும் போது நடந்து செல்லக்கூடிய பாதசாரிகள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளின் மீது தண்ணீர் பட்டு தெறிக்கிறது. பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
சாயல்குடி கிழக்கு கடற்கரை சாலையின் இரு புறங்களிலும் உள்ள மழைநீர் செல்வதற்கான கழிவு நீர் துவாரங்கள் அடைபட்டு உள்ளது. அரை மணி நேரம் பெய்த மழைக்கே இதே நிலை என்றால் வரக்கூடிய பருவமழை காலங்களில் பெரும் பாதிப்பை சந்திக்கும். எனவே சாயல்குடி பேரூராட்சி நிர்வாகத்தினர் குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.