சாயல்குடி பாசன பெரிய கண்மாய் பாசன நீர்வழித்தடம் அடைபட்டது: கண்டுகொள்ளாத அதிகாரிகள்
சாயல்குடி பாசன பெரிய கண்மாய் பாசன நீர்வழித்தடம் அடைபட்டது: கண்டுகொள்ளாத அதிகாரிகள்
ADDED : அக் 20, 2026 08:07 PM
சாயல்குடி: சாயல்குடி பொதுப்பணித்துறை பாசன பெரிய கண்மாய் நீர் வழித்தடத்தை துார்வார வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
சாயல்குடி அருகே சண்முககுமாரபுரம் பகுதியில் இருந்து வெளியாகும் வெள்ளநீர் சாயல்குடி கண்மாய்க்கு செல்லும் வகையில் 2010ம் ஆண்டு வழித்தடம் அமைக்கப்பட்டது. அதன் பின் முறையான பராமரிப்பின்றி பருவ மழை காலங்களில் தேங்கும் நீர் கண்மாய்க்கு செல்ல வழியின்றி வீணடிக்கப்படுகிறது. சண்முக குமாரபுரம் கிராம மக்கள் கூறியதாவது:
இப்பகுதியில் தேங்கும் மழைநீர் சாயல்குடி பெரிய கண்மாய்க்கு செல்லும் வகையில் வாறுகால் துார்வாரப்படாமல் உள்ளது. இங்குள்ள துாம்புக் குழாயை முறையாக துார்வாரி மராமத்து பணிகளை செய்தால் மழைநீர் கண்மாயில் சேகரமாகும். கண்மாயின் பெரும் பகுதியை சீமைக் கருவேல மரங்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளன.
இது குறித்து விவசாயிகள் மற்றும் மக்கள் புகார் அளித்தாலும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் கண்டு கொள்வதில்லை. எனவே இவ்விஷயத்தில் பாசன கண்மாய் வரத்து கால்வாய்களை துார்வார துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.