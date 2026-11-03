சாயல்குடி அருகே சுற்றுலாத்தளங்களில் சிங்கப்பெண் ரோந்து செல்ல வேண்டும்: அலைபேசி எண் தேவை
சாயல்குடி அருகே சுற்றுலாத்தளங்களில் சிங்கப்பெண் ரோந்து செல்ல வேண்டும்: அலைபேசி எண் தேவை
UPDATED : நவ 02, 2026 04:11 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:06 PM
சாயல்குடி: சாயல்குடி அருகே பிரசித்தி பெற்ற கடற்கரை சுற்றுலாத்தளங்கள் ஏராளமாக உள்ளன.
பள்ளி, கல்லுாரி உள்ளிட்ட பொது விடுமுறை நாட்களில் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர் மக்கள் ஆர்வமுடன் கடற்கரையை கண்டு ரசித்து செல்கின்றனர்.
வாலிநோக்கம், மாரியூர், மூக்கையூர், நரிப்பையூர் உள்ளிட்ட மன்னார் வளைகுடா கடற்கரைப் பகுதிகளுக்கு ஏராளமானோர் வந்து செல்வது வாடிக்கையாக நிகழ்கிறது. மக்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்காக உள்ளூர் போலீசார் வரும் நிலையில் புதியதாக அமைக்கப்பட்ட சிங்கப் பெண் படை ரோந்து பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. மூக்கையூர் நா.த.கட்சியின் மீனவர் பாசறை நிர்வாகி வெங்கடேஷ் கூறியதாவது:
சாயல்குடி அருகே உள்ள பிரசித்தி பெற்ற கடற்கரைப் பகுதிகளுக்கு ஏராளமானோர் வரும் நிலையில் அவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்கு சிங்கப்பெண் படை அவசியம் ரோந்து சுற்ற வேண்டும் ஏதேனும் ஆபத்து மற்றும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக சிங்கப்பெண் படை குறித்த அலைபேசி எண்களை விழிப்புணர்வுக்காக எழுதி வைக்க வேண்டும்.
சாயல்குடி நகர் பகுதிகள் மற்றும் பஸ் ஸ்டாண்ட், சனிக்கிழமை சந்தை நடக்கும் சமயங்களில் சிங்கப்பெண் படையினர் ரோந்து செல்ல வேண்டும். எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் சாயல்குடி, கடலாடி, சிக்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் சிங்கப்பெண் சேவையை எதிர்பார்க்கின்றோம் என்றார்.