சாயல்குடி அருகே பாரம்பரியமாக தயாரிக்கப்படும் பனங்கற்கண்டு: மருத்துவ குணம் நிறைந்தது
சாயல்குடி அருகே பாரம்பரியமாக தயாரிக்கப்படும் பனங்கற்கண்டு: மருத்துவ குணம் நிறைந்தது
UPDATED : நவ 03, 2026 04:56 AM
ADDED : நவ 02, 2026 06:57 PM
சாயல்குடி: சாயல்குடி பகுதியில் பாரம்பரியமாக தயாரிக்கப்படும் பனங்கற்கண்டு பல்வேறு மருத்துவ குணங்களை கொண்டுள்ளது.
மாவட்டத்தில் ஒரு கோடி பனை மரங்கள் உள்ளன. இவற்றை பாதுகாத்து அவற்றின் பலன்கள் இளம் தலைமுறையினரையும் அறிய செய்வது மிகவும் அவசியம்.கருப்பட்டிக்கு அடுத்தபடியாக பனங்கற்கண்டு தயாரிக்கப்பட்டு வெளி மாவட்டங்களுக்கும் வெளி நாடுகளுக்கும் உரிய முறையில் பேக்கிங் செய்யப்பட்டு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.
கருப்பட்டி தயாரிப்பது போன்று பனங்கற்கண்டு உடனடியாக தயாரிக்க இயலாது. அவற்றிற்கு வார கணக்கில் பொறுமை அவசியம். இதனால் குறைவான இடங்களில் மட்டுமே பனங்கற்கண்டு தயாரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சாயல்குடி அருகே பெரியநாயகிபுரம், நரிப்பையூர், கன்னிராஜபுரம், வேம்பார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பனங்கற்கண்டு குறிப்பிட்ட அளவில் மட்டுமே தயாரித்து விற்பனை செய்கின்றனர்.
நரிப்பையூரை சேர்ந்த பனங்கற்கண்டு உற்பத்தி செய்யும் பனைத் தொழிலாளர்கள் கூறியதாவது:
சேகரிக்கப்பட்ட சுத்தமான பதநீரை ஒரு பெரிய அகலமான கொப்பரை அல்லது பாத்திரத்தில் ஊற்றி, மிதமான தீயில் கொதிக்க வைக்க வேண்டும். இது படிப்படியாக நீராவியாகி கெட்டியான பாகு பதத்திற்கு வர வேண்டும். கருப்பட்டி பதம் வருவதற்கு சற்று முந்தைய பாகு பதத்தில் இறக்கி விட வேண்டும்.
அந்த சூடான பதநீரை மண்பானையிலோ அல்லது மண் கலையங்களிலோ ஊற்ற வேண்டும். அதன் உள்ளே பனை ஓலை ஈக்கு குச்சிகளை போட வேண்டும். இந்த ஓலைகளின் மீதுதான் கற்கண்டு படிகங்கள் (கிரிஸ்டல்) நன்றாக படியும். பின்னர் பானையின் மேற்பகுதியை துணியால் இறுக கட்டி காற்று புகாதவாறு மூடி விட வேண்டும்.
ஈரப்பதம் மாறாத நிலத்திற்கு அடியில் 3 அடி ஆழத்தில் குழி தோண்டி பானையை புதைத்து வைக்க வேண்டும். 40 முதல் 48 நாட்கள் வரை மண்ணில் புதைத்து இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குப் பிறகு பானையை வெளியில் எடுத்துப் பார்த்தால் உள்ளே இருந்த பதநீரானது படிகங்களாக மாறி, கற்கண்டாக மாறி இருக்கும்.
ஓலைகளில் ஒட்டி இருக்கும் கற்கண்டுகளை சேகரித்து சுத்தப்படுத்தினால் முதல் தர பனங்கற்கண்டு தயாராகும். இதே போன்று தகர பெட்டிக்குள் குறுக்கும் நெடுக்குமாக நுால்களை சுற்றி வைத்து அவற்றிலும் பாகுபதத்தில் உள்ள பதநீரை ஊற்றி 48 நாட்களுக்குப் பிறகும் தோண்டி எடுக்க வேண்டும். இவற்றை உரிய முறையில் சுத்தம் செய்து வெயிலில் உலர வைக்கின்றனர்.
இருமல் மற்றும் சளி தொந்தரவு உள்ளவர்கள் பனங்கற்கண்டு, மிளகு மற்றும் சுக்குடன் சேர்த்து பொடி செய்து உட்கொண்டால் நாள்பட்ட இருமல், தொண்டை கரகரப்பு, சளி தொல்லைகள் நீங்கும். ஆஸ்துமா மற்றும் மூச்சுத் திணறல் உள்ளவர்கள் இதனை சாப்பிட்டு வந்தால் சுவாசப் பாதை சீராகும். உடல் உஷ்ணம் மற்றும் நாக்குப்புண் ஆகியவை குணமாகும்.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கிறது. இதில் இரும்புச்சத்து, கால்சியம், மக்னீசியம் மற்றும் வைட்டமின்கள் இயற்கையாகவே உள்ளன. முதல் தரம் வாய்ந்த பனங்கற்கண்டு கிலோ ரூ.1600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இரண்டாம் தரம் ரூ.1300க்கும், மூன்றாம் தரம் ரூ.1000த்திற்கும் பிரித்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது என்றனர்.