ஏர்வாடியில் கலப்பட டீத் துாள் விற்பனை

UPDATED : அக் 31, 2026 04:27 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:25 PM
கீழக்கரை: ஏர்வாடி தர்காவிற்கு நாள்தோறும் ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் யாத்ரீகர்கள் வருகின்றனர். ஏர்வாடி நகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள டீக்கடைகளில் கலப்பட தேயிலை அதிகளவு இருப்பதால் அவற்றை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
தேயிலையில் பொதுவாக வர்ணப் பொடிகள் பயன்படுத்தப்பட்ட ஏற்கனவே உபயோகித்த தேயிலைத் துளை காயவைத்து மீண்டும் வர்ணம் பூசுதல், மரத்துாள், புளியம்பழம் விதை மற்றும் தீங்கு விளைக்கும் பொருட்கள் கலக்கப்படுகின்றன. இதனை சாப்பிடுவதால் செரிமான கோளாறுகள், குடல் அரிப்பு, வயிற்று வலி, அஜீரணம் உள்ளிட்ட பிரச்னைகள் ஏற்படுகின்றன. கலப்படத்தில் பயன்படுத்தப்படும் சில மலிவான மற்றும் தரமற்ற ரசாயன சாயங்கள் புற்று நோயை உருவாக்கும் ஆபத்து கொண்டவை.
கலப்பட தேயிலை அருந்துவதால் உடலுக்கு தேவையான உண்மையான சத்துக்கள் கிடைக்காமல் போவதுடன் ஒட்டுமொத்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் குறைகிறது. அதே போல் தின்பண்டங்கள் பார்சல் செய்வதற்கு செய்தித்தாள்களை பயன்படுத்தும் போக்கும் தொடர்கிறது. எனவே இது குறித்த உரிய விழிப்புணர்வை உணவு கலப்பட தடுப்பு அதிகாரிகள் வழங்க வேண்டும்.