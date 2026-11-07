செயற்கை நிறமூட்டப்பட்ட பதார்த்தங்கள் விற்பனை

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ADDED : நவ 05, 2026 06:06 PM
சாயல்குடி: கீழக்கரை, ஏர்வாடி, சிக்கல், சாயல்குடி, கடலாடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பல பேக்கரிகளில் வாடிக்கையாளர்களை கவர்வதற்காக செயற்கை நிறமூட்டப்பட்ட பொருள்களை பயன்படுத்தி இனிப்பு பதார்த்தங்களை தயாரித்து வருகின்றனர்.
பேக்கரிகளில் தயாரிக்கப்படும் கேக்குகள், ஸ்வீட்ஸ், ஐஸ் கேக், பிஸ்கட், ஜாம் கவர்ச்சிக்காக சேகரிக்கப்படும் செயற்கை சாயங்கள் மூலமாக பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. தன்னார்வலர்கள் கூறியதாவது:
செயற்கை நிறமூட்டப்பட்ட பொருள்களை உண்பதால் செரிமான கோளாறுகள் மற்றும் ஒவ்வாமை, இரைப்பை, குடல் சுவர்களை பாதித்து அஜீரணம் வயிற்றுப்போக்கு, வயிற்று எரிச்சல் உள்ளிட்ட பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன. குறிப்பாக பிறந்த நாள் கேக்குகளில் அதிக ரசாயன மூட்டப்பட்ட இனிப்புகள் மற்றும் வண்ணங்களை சேர்ப்பதால் குழந்தைகளுக்கு அல்லுாரா ரெட் மற்றும் டார்ட்ரசின் போன்ற கவனச் சிதறல், துாக்கமின்மை, படபடப்பு உள்ளிட்டவைகள் ஏற்படுகின்றன.
அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகமாகவோ அல்லது தடை செய்யப்பட்ட செயற்கை நிறமிகளை உட்கொள்ளும் போது புற்று நோய் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. உணவில் சேர்க்கப்படும் ரசாயனங்களை சுத்திகரித்து வெளியேற்றும் வேலையை கல்லீரலும் சிறுநீரகம் செய்கின்றன. இதனால் அவற்றின் செயல்பாடுகளும் பாதிக்கப்படுகின்றன.
எனவே நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவைக் காட்டிலும் கூடுதலாகவும் அதிக கலப்படத் தன்மையுடன் கூடிய உணவுப் பொருள்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் கலப்பட தடுப்பு அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.