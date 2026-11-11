தொண்டியில் ரசாயனம் கலந்த மீன்கள் விற்பனை: மக்கள் அவதி
தொண்டியில் ரசாயனம் கலந்த மீன்கள் விற்பனை: மக்கள் அவதி
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:52 PM
தொண்டி: தொண்டி மீன் மார்க்கெட்டில் ரசாயனம் கலந்த மீன்கள் விற்கபடுவதால் மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
தொண்டி கடற்கரை ஓரத்தில் அமைந்துள்ள மீன்மார்க்கெட் முக்கிய வர்த்தக பகுதியாக விளங்குகிறது. இங்குள்ள மீன் மார்கெட்டிற்கு தினமும் திருவாடானை உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களை சேர்ந்த மக்கள் வருகின்றனர். கடந்த சில நாட்களாக இங்கு விற்கப்படும் மீன்களில் கெமிக்கல் வாசனை வருவதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டினர். இது குறித்து தொண்டியை சேர்ந்த மாலிக் கூறியதாவது: நேற்று மீன் மார்கெட்டில் மீன் வாங்கிய போது கெமிக்கல் வாசனை வந்தது. அதை சமைத்து குழம்பு வைத்து சாப்பிட்ட போது சில மணி நேரத்தில் வயிற்றுப் போக்கு மற்றும் வாந்தி ஏற்பட்டது. சில நாட்களாக தொண்டி பகுதி மீனவர்கள் கடலில் பலத்த காற்று வீசுவது உட்பட பல்வேறு காரணங்களால் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை. இந்நிலையில் உள்ளூர் மீன்வரத்து இல்லை. இதை சாதகமாக பயன்படுத்தி சில வியாபாரிகள் துாத்துக்குடி போன்ற வெளியூர்களிலிருந்து மீன்களை குறைந்த விலைக்கு வாங்கி வந்துள்ளனர்.
அந்த மீன்கள் அழுகாமல் நீண்ட நேரம் இருக்கும் வகையில் ரசாயனங்களை கலந்து விற்பனை செய்கின்றனர் என்றார். உணவு பொருட்களில் இது போன்று ரசாயனங்களை கலந்து விற்பனை செய்வதால் மக்களுக்கு நோய் ஏற்படுத்தும் அபாயம் உள்ளது. மக்களின் உடல் நலத்துடன் விளையாடும் இது போன்ற முறையற்ற செயல்களில் ஈடுபடும் மீன் வியாபாரிகள் மீது உணவு பாதுகாப்புத்துறையினர் உடனடியாக சோதனை நடத்தி கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இனியாவது அவர்கள் துாக்கத்திலிருந்து விழித்து மீன் மார்க்கெட்டை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.