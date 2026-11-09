விவசாய அடையாள எண் மூலம் அரசு மானிய உரங்கள் விற்பனை
விவசாய அடையாள எண் மூலம் அரசு மானிய உரங்கள் விற்பனை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:14 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு நவ., முதல் வாரத்தில் இருந்து விவசாய அடையாள எண் மூலம் அரசு மானிய உரங்கள் விற்பனை நடக்கிறது.
மத்திய அரசு விவசாய அடையாள எண் மூலம் சாகுபடி செய்யப்படும் பயிர் பரப்பிற்கு ஏற்ப உரம் விற்பனை செய்ய அறிவுறுத்தியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் ஈரோடு, சிவகங்கை மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டு நடைமுறையில் உள்ளது. 2ம் கட்டமாக ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நவ., முதல் வாரத்தில் இருந்து இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
எனவே விவசாயிகள் யூரியா, டி.ஏ.பி., காம்பளக்ஸ், பொட்டாஷ் உள்ளிட்ட மானிய உரங்களை ஆதார் எண் மூலம் தனியார் உர விற்பனை நிலையங்கள் மற்றும் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மூலம் வாங்கி வருகின்றனர். இதற்கு மாற்றாக எப்.எப்.எஸ் எனும் பிரத்யேக அலைபேசி செயலி வாயிலாக விவசாய அடையாள எண் அல்லது ஆதார் எண் மூலம் முன்பதிவு செய்து மானிய உரங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் நேரடி பட்டாதாரர்கள், வாரிசுதாரர்கள் மற்றும் குத்தகைதாரர்கள் என அனைத்து விவசாயிகளும் பயன் பெற இயலும். இத்திட்டத்தின் நோக்கமானது மானிய உரங்கள் விவசாயத்திற்கு மட்டும் பயன்படும் வகையிலும் விவசாய அல்லாத பிற தேவைகளுக்கு பயன்படுத்துவதை முற்றிலுமாக தடுப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது என கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
கூடுதல் விபரங்களுக்கு வட்டார உர ஆய்வாளர், அலுவலர்களின் அலைபேசி எண்கள் விபரம்: ராமநாதபுரம் - 73731 73545, திருப்புல்லாணி - 82486 27782, மண்டபம் - 96004 75027, திருவாடனை - 93841 52659, ஆர்.எஸ்.மங்கலம் - 96299 28958, பரமக்குடி - 63791 99816, நயினார்கோவில் - 99624 27832, சத்திரக்குடி - 93458 97745, கமுதி - 99428 56899, முதுகுளத்துார் - 93452 17274, கடலாடி - 63827 40475 .––