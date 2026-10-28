சரக்கு வாகனத்தில் குடை விற்பனை

UPDATED : அக் 27, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:44 PM
திருவாடானை: மழைக் காலம் துவங்கியதால் சரக்கு வாகனத்தில் குடைகள் விற்னை அமோகமாக நடந்தது.திருவாடானை மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் கடந்த சில நாட்களாக பருவமழை பெய்து வருவதால் மழையிலிருந்து தற்காத்து கொள்ளவும், தங்களின் அன்றாட பணிகளை தடையில்லாமல் செய்யவும் குடைகள் அவசியமான ஒன்றாக உள்ளது. வழக்கமாக கடைகளில் குடைகள் விற்பனை நடக்கும். ஆனால் சரக்கு வாகனத்தில் நடமாடும் குடைகள் விற்பனை மக்களிடம் வரவேற்பு பெற்றுள்ளது.
கடை வீதிகளுக்கு செல்ல நேரமில்லாதவர்களுக்கும் எளிதல் குடைகள் கிடைக்கும் வகையில் வியாபாரிகள் சரக்கு வாகனங்களில் பல்வேறு வகையான குடைகளை அடுக்கி வைத்து விற்பனை செய்கின்றனர். திருவாடானையில் முக்கிய தெருக்களில் வானங்கள் நிறுத்தப்பட்டு விற்பனை நடக்கிறது. சாதாரண குடைகள் மற்றும் மடித்துக் கொள்ளக்கூடிய வண்ண மயமான குடைகள் வகைகளுக்கு ஏற்ப ரூ.150 முதல் 200 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மழைக்காலம் துவங்கியுள்ளதை தொடர்ந்து மக்கள் தங்கள் குடும்பத்திற்கு தேவையான குடைகளை முன்கூட்டியே வாங்கி பாதுகாத்துக் கொள்ள முற்பட்டுள்ளனர்.