மணல், கல் குவாரி லாரிகளில் ஜி.பி.எஸ்., கருவி கட்டாயம்: அமைச்சர் பிரபு பேட்டி
மணல், கல் குவாரி லாரிகளில் ஜி.பி.எஸ்., கருவி கட்டாயம்: அமைச்சர் பிரபு பேட்டி
UPDATED : அக் 09, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:47 PM
பரமக்குடி: மணல், கல் குவாரி லாரிகளில் ஜி.பி.எஸ்., கருவி கட்டாயம் பொருத்த வேண்டும் என்று அமைச்சர் பிரபு தெரிவித்தார்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் இமானுவேல் சேகரன் பிறந்த நாள் அரசு விழாவில் பங்கேற்ற பின் அவர் கூறியதாவது:
தாராபுரம், மதுராந்தகம் சட்டசபை இடைத்தேர்தலில் தி.மு.க., விற்கும் அ.தி.மு.க., விற்கும் இடையே 2வது இடத்திற்கான போட்டி நடந்தது. முதல்வர் விஜயின் மீது மக்கள் வைத்துள்ள அன்பும், எதிர்பார்ப்பும் தான் த.வெ.க., விற்கு ஓட்டுகளாக மாறிக் கொண்டுள்ளது. தமிழகத்தில் அனுமதி இல்லாமலோ, திருட்டுத்தனமாகவோ செயல்படும் கல், மணல் குவாரிகள் மீது போலீசார் மற்றும் துறை அதிகாரிகள் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
மேலும் அனுமதி பெற்ற குவாரிகளில் இருந்து கல், மணல் எடுத்துச் செல்லும் லாரிகளில் ஜி.பி.எஸ்., கருவி கட்டாயம் பொருத்த வேண்டும் என்பது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றார். அமைச்சர் மதன்ராஜா உடன் இருந்தார்.