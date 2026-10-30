/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/சங்கடஹர சதுர்த்தி பூஜை
UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 29, 2026 11:09 PM
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திருவாடானை: திருவாடானை ஆதிரெத்தினேஸ்வரர் கோயில் தெப்பக்குளம் கரையில் அமைந்துள்ள கைலாச விநாயகர், பஸ்ஸ்டாண்ட் ஆதிரெத்தின கணபதி, தாலுகா அலுவலக அதிர்ஷ்ட விநாயகர், பாரதிநகர் கற்பக விநாயகர், தொண்டி இரட்டை பிள்ளையார், திருத்தேர்வளை ஆண்டு கொண்டேஸ்வரர் கோயில் விநாயகர் சன்னதி மற்றும் கிராமங்களில் உள்ள விநாயகர் கோயில்களில் சங்கடஹர சதுர்த்தியை முன்னிட்டு பால், சந்தனம், பன்னீர் போன்ற பல்வேறு வகையான அபிேஷகங்கள் நடந்தது.
ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர். அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.